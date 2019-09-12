Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti Bali'de aşk tazeledi

En son 'Çarpışma' dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun geçen sezonun stresini atmaya devam ediyor.

Yaz tatilinin büyük bölümünü Türkiye'de teknesinde geçiren ünlü oyuncu bu kez eşi Başak Dizer ile yurtdışı tatiline çıktı.

Gözlerden uzakta tatil yapmak isteyen çift tercihlerini Bali'den yana kullanandı.

Tarihi yerleri gezip Bali'yi yeniden keşfeden mutlu çift tatilden renkli fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.