Kıvanç Tatlıtuğ: Aldatmayı kabul edemem

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’i Portekizli model Sara Sampaio ile aldattığı iddialarına Twitter’dan tepki gösterdi. Oyuncu, “Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı 2013 yılında, reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla ‘Bir ilişki yaşıyor mu?’ başlığıyla yalan haber yaratma gayesi anlaşılır gibi değil” diyerek, tepki gösterdi.

Dava açacağını belirten oyuncu, “Birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler, gerek kişilik, gerekse ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir. Evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem. Yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldım” dedi. Tatlıtuğ, oyunculuğuna ve yaptığı işlere gelen eleştirilere de her zaman açık olduğunu belirtti.