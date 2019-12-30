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30.12.2019 - 13:44 |

Kıvanç Tatlıtuğ, Atatürk rolünü oynayacak mı? Flaş açıklama...

TRT'de ekrana gelecek olan 8 bölümlük 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden açıklama geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Atatürk rolünü oynayacak mı? Flaş açıklama...

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, “Evet, teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Mustafa Kemal Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ancak, Ocak 2020 için daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT’nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik" ifadelerini kullandı.

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    Cadde Yazarları

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