18.12.2019 - 11:11 |
Kıvanç Tatlıtuğ barınak kuruyor
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yardıma muhtaç sokak hayvanları için kolları sıvadı.
Hayvansever kişiliğiyle takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, yardıma muhtaç sevimli dostlarımız için Beykoz tarafında bir barınak kurmaya karar verdi.
Ünlü oyuncu, önceki akşam kendisi gibi hayvansever dostlarıyla buluşup fikir alışverişi yaptı. Tatlıtuğ, köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Zihni Mutlu ile Riva'da bir araya geldi. (Takvim)
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