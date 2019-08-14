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14.08.2019 - 11:54

Kıvanç Tatlıtuğ büyük balık peşinde

Dalış meraklısı Kıvanç Tatlıtuğ, avda hedef büyüttü. Ünlü oyuncu, tüpsüz dev balıkları zıpkınla avlamak için bu alanda rekortmen olan profesyonel dalgıç Müjdat Turan'dan ders almaya başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ büyük balık peşinde

Kıvanç Tatlıtuğ'un aksiyon tutkusu sınır tanımıyor. Sık sık Ege'de ava çıkan Tatlıtuğ, hedef büyüttü. Dalış meraklısı oyuncu, daha büyük balıklar avlamak için rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın kapısını çaldı.

ZIPKINLA DÜLGER AVLADI
Aynı zamanda profesyonel dalgıç olan Tatlıtuğ, avcılıktaki stilini geliştirmek için Turan'dan ders almaya başladı.

Tüpsüz dalıp zıpkınla 2 metre boyunda ve 68 kilo ağırlığında avladığı akya balığıyla rekor kıran Turan, geçen hafta Tatlıtuğ'la Yunanistan'da ava çıktı.

Oyuncu, önceki gün de Çanakkale'de avladığı dev dülger balıklarını dostlarıyla afiyetle yedi.

 

 

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