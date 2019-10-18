Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Kıvanç tatlıtuğ Eşini Aldattı mı?" başlıklı yazısı şöyle:

"Yok geç kalmadım, hatta Kıvanç Tatlıtuğ’un önceki gün yaptığı açıklamayı da okudum. Konu, kimilerine göre kapanmış olabilir, bana göre kapanmadı, kapanmamalı da... 'Niye?' diyeceksiniz, bu kadar kolay olmamalı bir ee bomba atmak!

Bir televizyon programında dile getirilen iddia ne? ‘Tatlıtuğ, 2013 yılında bir reklam çekiminde tanıştığı model Sara Sampaio ile yurt dışında bir otelde buluştu. Otele ayrı ayrı girdiler ama sonra aynı odada buluştular.’ Bu iddia ekrana geldi ama haber olması için gereken ‘nerede?’ ve ‘ne zaman?’ gibi sorular cevapsız kaldı.

Merak etmek gerekiyor

Magazin programları genellikle gazetecilik değerleriyle barışık değildir ama en azından insan merak eder ve böyle bir iddiayı dile getirmenin, o ailede, o kişinin anne-babasında yaratacağı etkiyi de düşünür, empati duygusunu çalıştırır.

Mesela bu iddiayı dile getirenler, Sampaio ile Tatlıtuğ sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ediyorlar mı, hiç bakmadılar... Ben baktım, 54 kişiyi takip ediyor Tatlıtuğ, aralarında Sampaio yok. Sampaio da 633 kişiyi takip ediyor, onların arasında da Tatlıtuğ yok. Birbirlerini takip de edebilirlerdi aslında ama Tatlıtuğ’un “2013’ten beri hiç görüşmedik” açıklamasına daha uygun bu tablo...

‘Acaba o dönem aralarında başlayan bir ilişki mi vardı?’ diye taradım, aksine Sampio, 2013 yılındaki çekimlerden 1.5 ay sonra ‘Game of Thrones’ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington ile yakınlaşmış.

Ardından ‘Bu kadın neler yapmış son zamanlarda?’ diye tüm sosyal medya hesaplarını kontrol ettim.

Biri Yunanistan, diğeri Singapur’da basılan iki moda dergisine kapak olmuş, çekimleri ABD’de yapılmış.

Cannes Film Festivali’nde yanında erkek arkadaşı var ve ardından tek kare bir Disneyland fotoğrafı...

Sonra 2019 haberlerini taradım.

Los Angeles’ta büyük bir malikane satın almış, onun dekorasyon işleriyle uğraşmış, genellikle...

Çok uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı, İngiliz vatandaşı Sampaio’nun.

Hadi 60 yaşında ve parasıyla genç bir kadını etkilemiş adam, o yüzden kadın aldatmış olabilir diyeceğim, değil, o da manken kıvamında...

Yakın çevre fısıltısı

Global magazinin şekillendiği iki şehir Los Angeles ve Londra’dır, bir ihanet vakası olsa emin olun, ilk oralarda patlar haber.

İki notum daha var:

Sampaio, sosyal medya hesabını sadece profesyonel olarak kullanmamış, ilişkisine dair kareler de paylaşmış ve okuduğum tüm haberlerde güçlü ve yıllardır sorunsuz devam eden bir ilişkiden söz ediliyor.

Yani Tatlıtuğ’un aldatmaya hazır biri olduğunu varsaysak bile, ‘Kadın neden bu ihanetin parçası olsun?’ sorusunun

cevabı yok.

İkinci notum da şu: Bu iddiayı ekranda dile getirenler oturdukları yerden uydurmamışlardır.

Tatlıtuğ’un ya da eşinin tanıdığı, hatta ‘yakın çevrelerinde’ diye bilinen birisi fısıldamıştır bunları...

Başka türlü olsa, o programı yapanlar, üzerine atlamazlardı böyle bir iddianın..."