Kıvılcım Ural: Etliye sütlüye karışmayan bir çiftiz

‘Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler evliliğini bitiren kadın’ olarak hayatımıza giren Kıvılcım Ural Posta'ya evliliği ile ilgili ilk kez konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Ural, çıkardığı singledan sonra yeniden film ve reklam müzikleri yapmaya başladığını yakın zamanda babamsıyla sürpriz bir projesinin olacağını açıkladı.

Kristal’i ben, İlayda’yı Kaan koydu. Çocukluğumdan beri Kristal ismini çok severdim. Oyuncak bebeğimin adı da Kristal’di. Gerçek bebeğim olunca ona bu ismi verdim.

Kızın neredeyse 9 aylık oldu. Anne de baba da şarkı söylüyor, onun ses tonu nasıl?

Ağlarken bile enteresan sesler çıkarıyor. Duffy Duck gibi bir sesi var.

Sen nasıl bir çocuktun?

Çocukluğumda da, ergenlik dönemimde de hep sakin, problemsiz bir çocuktum.

Eşin Kaan Tangöze müzik konusunda sana destek oluyor mu?

Bizim evde hep gitar çalan biri var. Önce babamdı, şimdi de Kaan. Tabii ki ona soruyorum “Sence nasıl?” diye. Kaan’la olmak benim için çok büyük bir şans. O bir üstat ve çok donanımlı.

'Kaan üç çocuk babası. Sorumlulukları hayatını şekillendiriyor'

İlayda kime benziyor?

Ben ona baktığımda Kaan’ı görüyorum, Kaan da bakınca beni görüyor.

Kızının bir kardeşi daha olmasını istiyor musun?

Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Kızım benim ilk göz ağrım, o da bana yetiyor

Bazı kadınlar doğuştan annedir, sen onlardan mısın?

Yeni anne olduğum için bunu bilmiyorum. Ama her kadının doğasında annelik zaten var. Herkesin sevgi şekli farklı. Ailemde çok çocuk yoktu. Benim kucağıma aldığım ilk bebek kızım oldu.

Hayatında ihmal ettiğini düşündüğün biri veya birileri var mı?

İki kedim var. Kızım onların pabucunu dama attı. Onları biraz ihmal ettim, biraz daha ilgi göstermem gerekiyor.

Seni en çok ne heyecanlandırır?

Kaan’ın her konserinde kalbim yerinden çıkacakmışçasına heyecanlanırım.

Bana senin hakkında bilmediğimiz bir şey söyle...

Tahmin edemeyeceğiniz kadar iyi yemek yaparım. Bir de çok çocuk ruhluyum.

'ÇOCUĞUM İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALIRIM'

En sevmediğin huyun ne?

İnsanlara çok fazla güvenir, inanır, sonra da çok üzülürüm. Bu huyumu değiştirmeye çabalıyorum.

“Anne olunca anlarsın” sözünü anne olunca anladın mı?

Önce hayatın ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim. O kadar yorgunluğa ve uykusuzluğa karşın hiç şikayet etmemeyi, annenin çocuğu için ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını, çocuğu için göze alamayacağı bir şey olmadığını öğrendim. Ve “Onun için dünyayı yakarım” ne demekmiş, onu anladım.

Ayna karşısında çok vakit geçirir misin?

Aynayla haşır neşir değildim ama şimdi en büyük keyiflerimden biri kızımı kucağıma alıp aynaya bakmak. Bu beni çok mutlu ediyor. İkimizi aynada görünce ne kadar güçlü olduğumuzu görüyorum. Tek başıma aynaya bakınca da çok mutlu bir anne görüyorum.

Kendinde en çok neyi güzel buluyorsun?

Her zaman çok iyi niyetli biriyim. Belki de bu kadar iyimser olduğum için başıma kötü şeyler geliyordur.

'BABAMLA SÜRPRİZ BİR PROJEMİZ OLACAK'

Pişmanlıkların var mı?

Var tabii. İyi ki de olmuş. Ama bunlardan ders çıkarıp aynı hatayı bir daha tekrarlamamayı öğrendim.

Gelecekle ilgili planların nedir?

İki ay sonra yeni bir single daha yapıp ardından yeni albümüm için çalışacağım. Konserler vermek istiyorum. Yeniden film ve reklam müzikleri yapmaya başladım. Babamla sürpriz bir projemiz olacak.

‘Rüya Raporları’ albümünden beş yıl sonra ‘Yıllar Sonra’ adlı bir single ile geri döndün. Niye bu kadar bekledin?

İlk albümü yaptığım yapım şirketiyle aramızda anlaşmazlık vardı. Sözleşme süresinin bitmesini bekledim. Biter bitmez de geçen zamanda ürettiklerimin içinden bu şarkıyı seçip dönüş yaptım.

İlk albümündeki şarkılar daha akustikti, sözler daha güçlüydü. Son şarkın bana daha yumuşak geldi. Tarzını mı değiştirdin?

Bu şarkıyı birçok farklı şekilde de aranje ettim ama bu sound daha çok yakıştı. Biraz ters köşe oldu. Beş yılda insan değişiyor, gelişiyor. Ben de zamanın gerisinde kalmak istemedim.

'Babam müzisyen olmamı istemedi. Ben kızıma hiç karışmayacağım'

Baban Fikret Ural 60’lı yılların ünlü ‘Mavi Işıklar’ rock grubunun gitaristi. Çocukluğunda onların yaptığı müziği dinler miydin?

Bizim evde hep müzik vardı. Babam sürekli gitar çalardı. Babam benim hep rol modelim oldu, ondan ilham aldım. Gitar çalmamı, müzik yapmamı hiç istemese de ben müziği seçtim ve gitar çalmayı kendim öğrendim. Ben kızıma hiç karışmayacağım.

Yaptığın müziği önce babana mı dinletiyorsun?

Evet. İlk albümümü dinlediği zaman “Sen böyle melankolik bir kızdın da bizim mi haberimiz yoktu” demişti.

'ETLİYE SÜTLÜYE KARIŞMAYAN BİR ÇİFTİZ'

Kaan Tangöze ülkenin önemli müzisyenlerinden. İki müzisyenin nasıl bir evliliği var?

Zannedildiği gibi sıra dışı bir hayatımız yok. Durağan, mülayim, stabil, rutin. Kendi dünyamızda takılıyoruz. Kaan rockçı olsa da üç çocuk babası ve sorumlulukları var. Bu sorumluluklar da insanın hayatını şekillendiriyor.

Evde nasıl vakit geçiriyorsunuz?

Film izler, sohbet ederiz. İkimizin de zayıf olduğuna bakmayın. Yemeği çok severiz ve deli gibi yemek yeriz. Çocuklardan vakit olunca da gezmeye çıkarız. En sevdiğimiz şey de Zeki Müren’in ‘Sorma Ne Haldeyim’ şarkısını defalarca çalıp söylemektir.

“Evlilik aşkı öldürür” derler. Sizin aşkınız ne durumda?

Biz evlilikten önce de ev arkadaşı olduğumuz için bunu deneyimledik. Evlendik ve şu an yine aynı evdeyiz. Kristal İlayda’nın gelişiyle aşkın içinde yepyeni şeyler hissetmeye başladım. Aile olma hissi harika. Aşk boyutum en üst seviyede. Evlendik ve aşkımız hâlâ yaşıyor. Onu öldürenler düşünsün!

Kaan’ın Seçkin Piriler’den olan oğulları Hakan ve Volkan kardeşleri Kristal İlayda ile tanıştı mı?

Tanıştılar, her hafta sonu birlikteler. Hatta kardeşleri Kristal İlayda’yı öpmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Senin Kaan’ın çocuklarıyla aran nasıl?

Çok iyi anlaşıyoruz. Beraber oyunlar oynuyoruz, resim yapıyoruz. Zaten ben İlayda’nın annesiyim. İlayda onların kardeşleri. Onlar da benim çocuklarım.

Çocuklar sana nasıl hitap ediyor?

“Kıvılcım Abla” diyorlar.

'Her geçen gün Kaan'la birbirimize daha çok benziyoruz'

Kaan’ın eski eşi Seçkin Piriler ile tatsız birçok olay yaşandı. Geçen süreçte ilişkinizde bir değişim oldu mu?

Yaşanan olaylardan sonra mahkemeye intikal etmiş olan dava hâlâ devam ediyor. Bu konuda konuşmam doğru olmaz.

Kaan’la birbirinize en çok benzeyen özellikleriniz neler?

Olaylara karşı reaksiyonlarımız genellikle aynı. İkimiz de sakin ve içine dönük insanlarız. Kavga ve tartışma sevmeyiz, uzak dururuz. Etliye sütlüye dokunmayız. Espri anlayışımız da aynı. Her geçen gün Kaan’la birbirimize daha da benziyoruz.

Ortak alınması gereken bir kararla ilgili tamamen ayrı düştüğünüzde çözümü nasıl buluyorsunuz?

Tartışıp, konuşup orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Bana doğru gelmeyen bir şey varsa ama çözüme de ulaşamıyorsak, geri adım atarım. Çok da attım. Kaan bir şekilde benim inadımı kırıyor ve olay neyse kabul ettiriyor. Amaç evdeki sükuneti ve huzuru korumaksa, ikimiz de gereken fedakârlığı yapıyoruz.