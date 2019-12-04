Kıvılcım Ural: İkinci bebek istemiyoruz

Bir kafede yaklaşık üç saat oturan Ural, çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Muhabirlerin "Kaan Bey ile ikinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna gülerek yanıt veren şarkıcı, "Bütün zamanımı zaten kızım alıyor. Şu an için Kaan'ın da benim de öyle bir düşüncemiz yok. Bu arada kızımın adı Kristal İlayda, öyle yazarsanız sevinirim" cevabını verdi.

Öte yandan Ural, yeni single çalışması için heyecanlı olduğunu da dile getirdi.