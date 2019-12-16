16.12.2019 - 08:53 |
Kıvılcım Ural: Kaan'ın oluşu hem iyi hem kötü
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, Youtube'da yayınlanan 'Köşesiz Köşe' programına konuk oldu. Evliliği ve müzik kariyeri hakkında açıklamalar yapan Ural, eşi için şaşırtıcı sözler söyledi.
İpek Atcan’ın sorularını cevaplayan Ural, evliliği ve müzik kariyeri hakkında konuştu.
Şarkıcı, “Kaan’ın varlığı hem iyi hem kötü. Sonuçta o bir üstat. Ondan fikir almak benim için büyük şans. Kötü etkilediği durum yok aslında.” Ural, oyunculuk yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Çok cesaretim yok. Yapabilir miyim diye düşündüğüm oldu ama. Bir oyuncu koçuyla deneyebilirim. Yapamazsam utanırım, uyuyamam herhalde.”
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