Banu Alkan, Ebru Destan, Esra Balamir ve Murat Övünç ile birlikte Haramidere’de Çiğdem Koç Estetik ve Güzellik Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışta yine kendine has açıklamalar yaptı: Veliahtınız kim? sorusuna “Veliahtım kız kardeşimin kızı, yeğenim Sidelya Pekduyar” cevabını verdi. “Bugün daha çabuk şöhret olunuyor, bizim dönemimizde biz erişilmezdik. Sinemadaki son nesil bizleriz bizden sonra gelmedi” diyen Banu Alkan “sinemaya geri dönüyorum kendi hayatımın filmini yapacağım” diyerek hayatını film yapacağını söyledi.

“Kıyafetim Osmanbey Dior”

Banu Alkan beyaz kıyafatenin markasını soran muhabirlere “kıyafetim dior’a benziyor diyor diyor… Osmanbey Dior. Kıyafetim pür ipek, Paris’e gidip aldık geldik Osmanbey Paris’i” cevabını verdi.