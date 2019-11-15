'Kız babası olmak ayrı mutluluk'

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde aldığı ürünleri değiştiren şarkıcı, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.

Şahin, "Kızlarıma hediye bir şeyler almıştım, biraz büyük gelmiş değiştirmeye geldim. Her şey gayet yolunda şimdilik iki çocukla iyiyiz, ilerleyen zamanlarda ne olur bilmem ama kız babası olmak ayrı bir mutluluk" diye konuştu.

Özlem Ada Şahin ile mutlu bir evliliği olan Berkay'ın, Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı var.