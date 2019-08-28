Kız bebek istiyor

İkinci çocuğuna üç aylık hamile olan Bergüzar Korel, Cihangir’de objektiflere takıldı. Oyuncu, “Daha yolun başındayız. Bir oğlumuz var, bir de kız bebeği duygusunu tadarsam şahane olur. Çocuğumuz Ali’den saklamadık. Her şeyin iyi gittiğini öğrendikten sonra psikolojisi için onunla da

paylaştık” açıklamasını yaptı.

Korel, doğumu yurt dışında yapacağı iddialarını şöyle yalanladı: “Türkiye’de olacak. Araya dokuz yıl girince biraz kaygılandık. Tek dileğim sağlıklı olması...” Tek kişilik sahnelediği ‘Kızlar ve Oğlanlar’ gösterisi için oyuncu, “Elimden geldiğince devam etmek istiyorum. Ama uzun bir süre ekranda olmayacağım” dedi.