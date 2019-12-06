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06.12.2019 - 07:50 |

Kız çocukları için çalışacaklar

Julia Roberts ve ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama, kız çocuklarının eğitimi ve güçlenmesiyle ilgili Obama Vakfı adına çalışmak üzere, 12 Aralık’ta Malezya’da olacak.

Kız çocukları için çalışacaklar

Julia Roberts ve ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama, kız çocuklarının eğitimi ve güçlenmesiyle ilgili Obama Vakfı adına çalışmak üzere, 12 Aralık’ta
Malezya’da olacak. Kariyerleri ve liderlik yolculuklarından edindikleri dersleri aktaracak ikilinin konuşması, internetten canlı yayınlanacak.

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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