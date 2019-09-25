25.09.2019 - 07:50 |
Kızını evlendirdi
Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan’ın, yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Kırkyalan’ filminde, rol gereği gelinlik giydi.
Babasıyla aynı sette çalışma şansını yakaladığı için mutlu olduğunu belirten oyuncu, baba-kız gibi değil; yönetmen-oyuncu olarak setlerde daha resmi ve soğuk olduklarının da altını çizdi.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!