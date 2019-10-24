MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeKızının babasıyla görüşüyor
24.10.2019 - 09:42 | | EMRAH AKÇAAY

Kızının babasıyla görüşüyor

7. Boğaziçi Film Festivali'nin beşinci günü, Atlas Sineması'nın son seansı olan 21:30’da 'Kovan' filmi seyircilerin karşısına çıktı. Yoğun katılımla gerçekleşen gösterimin ardından, filmin yönetmeni ve senaristi Eylem Kaftan, başrol oyuncularından Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu ve film ekibi seyircilerin karşısına çıktı.

Kızının babasıyla görüşüyor

Film sonrası muhabirlerin ısrarlı sorularından kaçan Meryem Uzerli, "Kızınızın babası Can Ateş'le görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya, şaşkınlıkla "Evet" yanıtını verdi.

Meryem Uzerli'nin, eski sevgilisi Can Ateş'ten 5 yaşında Lara isminde kızı bulunuyor. 

24 Ekim 2019 Magazin Bülteni24 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakım trendleri

Bakım trendleri

10 bin TL’lik çizme

10 bin TL’lik çizme

Bir Demet eğlence!

Bir Demet eğlence!

Yıldızlı gala

Yıldızlı gala

Sıradaki Haber