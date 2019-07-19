19.07.2019 - 08:00
Kızıyla klipte!
Beyonce, ‘Aslan Kral’ (The Lion King) filmi için yaptığı ‘Spirit’e klip çekti. Şarkıcı, video için yedi yaşındaki kızı Blue Ivy ile kamera karşısına geçti.
37 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Büyük Kanyon’da çekilen kliple ilgili, “Konsepti, Tanrı’nın nasıl bir ressam olduğunuve doğanın nasıl güzel olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.
Beyonce’nin 10 farklı kıyafet giydiği öğrenildi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.