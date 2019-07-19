Kızıyla klipte!

37 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Büyük Kanyon’da çekilen kliple ilgili, “Konsepti, Tanrı’nın nasıl bir ressam olduğunuve doğanın nasıl güzel olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Beyonce’nin 10 farklı kıyafet giydiği öğrenildi.