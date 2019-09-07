'Kızlarımın işine karışmam'

Toplantı için bir kafeye giderken görüntülenen Derya Baykal, kendisi gibi oyuncu olan küçük kızı Derya'nın sevgilisi Sarp Leventoğlu ile evlenip evlenmeyeceği hakkında yöneltilen soruyu yanıtladı: Ben kızlarımın işlerine karışmam, o seviyorsa sevdiği kişinin de benim başımın üzerinde yeri vardır.

Yakın bir tarihte evlilik olup olmadığının sorulması üzerine ise 62 yaşındaki sanatçı, "Şu an öyle bir durum yok" açıklamasını yaptı.