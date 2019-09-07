07.09.2019 - 08:48| SEÇKİN ŞENVARDAR
'Kızlarımın işine karışmam'
Oyuncu Derya Baykal, önceki gün Nisantaşı'ndaydı.
Toplantı için bir kafeye giderken görüntülenen Derya Baykal, kendisi gibi oyuncu olan küçük kızı Derya'nın sevgilisi Sarp Leventoğlu ile evlenip evlenmeyeceği hakkında yöneltilen soruyu yanıtladı: Ben kızlarımın işlerine karışmam, o seviyorsa sevdiği kişinin de benim başımın üzerinde yeri vardır.
Yakın bir tarihte evlilik olup olmadığının sorulması üzerine ise 62 yaşındaki sanatçı, "Şu an öyle bir durum yok" açıklamasını yaptı.