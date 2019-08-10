Kocaeli'de Alişan konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gebze yaz konserleri kapsamında şarkıcı Alişan, Kocaeliler ile buluştu. Gebze Metin Oktay Stadı’nda dün akşam gerçekleştirilen konserde Alişan, şarkılarını kendisine yoğun ilgi gösteren Kocaeliler için seslendirdi.

Yüzlerce vatandaş konser alanını doldurdu. Şarkılarını seslendiren Alişan’a eşlik eden vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydetti. Yaklaşık bir saat süren konser sonunda Alişan, performansı ile vatandaşlardan alkış aldı.