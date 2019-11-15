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15.11.2019 - 07:50 |

Koçak’tan iki yeni lezzet!

CADDE yazarlarından Dilara Koçak, Starbucks Mutfak konsepti için, özel bir menü hazırladı.

Koçak’tan iki yeni lezzet!

CADDE yazarlarından Dilara Koçak, Starbucks Mutfak konsepti için, özel bir menü hazırladı. ‘Hurmalı Fit Brownie’ ve ‘Fit Mozaik Pasta’ isimli iki yeni lezzeti çalışmasına dahil eden beslenme uzmanı, yiyeceklerin zengin içeriğe sahip, bol lifli, yüksek proteinli ve düşük kalorili olmasına dikkat etti. İlgi gören ve Dilara Koçak imzası taşıyan ‘Fit Menü’de, birçok seçenek yer alıyor.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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