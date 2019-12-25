Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Kod Adı Neslihan Damla" başlıklı yazısı şöyle:

Ekşi Sözlük’te Nobel Ödüllü düzgün insan Prof. Dr. Aziz Sancar hakkında 120 sayfalık ‘entry’ var. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic hakkındaki sayfaların sayısı 186...

YouTuber olarak hayatımıza girmiş birisi o, 2.28 milyon abonesi var. Instagram’da da 4 milyon insan takip ediyor bu genç kadını. Bir üniversite öğrencisiyken, kısa sürede milyonlar kazandığı, aldığı dört çeker aracın fiyatının bile bunu gösterdiğine dair haberler yapılmış. Makyaj eleştirileriyle başlayan bir serüven bambaşka bir hale gelmiş anlayacağınız... Sadece serüven değil, estetik ameliyatlarla kendisini de değiştiren birinden söz ediyoruz.

Gerçek adı Neslihan Damla olan Kütahya’dan çıkıp sosyal medya fenomeni olarak devam eden bu süreç, kimilerine masal gibi gelebilir. İlgiyi ve haliyle geliri korumak, badem gözlü olmak için yaptırdığı estetik ameliyattan sonra, yasak olduğu halde içki içtiğini anlatmaya başlayan birinin hikayesinden bir masal çıkmaz, kimse kusura bakmasın. İster televizyon ister sosyal medya fark etmez, hızlı gelen şöhreti ve serveti koruma çabası, gencecik insanların ruhlarında büyük yaralar açıyor...