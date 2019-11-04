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04.11.2019 - 07:50 |

Köfte dudaklı oldum

Bülent Ersoy ve Fatih Ürek, önceki gün BVS Group Bünyesinde yer alan Günay Restaurant’ta müzik ziyafeti verdi.

Köfte dudaklı oldum

Bülent Ersoy ve Fatih Ürek, önceki gün BVS Group Bünyesinde yer alan Günay Restaurant’ta müzik ziyafeti verdi. Gecenin açılışını yapan Ürek’in ardından sahne alan Ersoy, müzikseverlere unutulmaz bir anlar yaşattı. Ateşli olduğu halde sahneye çıkan sanatçı, performansı ve enerjisiyle geceye damga vurdu. Diva, “Alev alev yanıyorum ama sizlerle olmak bana güç veriyor. Dudağımda uçuk çıktı. Köfte dudaklı oldum” dedi.

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