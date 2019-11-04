'Köfte dudaklı oldum iyice'
Bülent Ersoy ve Fatih Ürek, önceki gün Günay Restaurant’ta sahne aldı. Muhteşem gecenin açılışını yapan Fatih Ürek, sevilen parçalarının yanı sıra söylediği hareketli parçalarla da mekanı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Modacı Semih Doğruer imzalı kar beyaz güpür detaylı ihtişamlı sahne kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıkan Diva yine göz kamaştırdı.
Bülent Ersoy kendisini Mona Lisa'ya benzeten bir hayranına, tebessüm ederek karşılık verdi. 39.5 derece ateşle çıktığı Günay sahnesine performansı ve enerjisiyle damga vuran Diva, "Alev alev yanıyorum evet ama sizlerin karşısında olmak bana güç veriyor. Dudaklarımda uçuklar çıktı. Köfte dudaklı oldum iyice" sözleriyle, hastalığını ti'ye aldı.
SÜPERSTAR İSTEDİ, DİVA SÖYLEDİ
Sahne öncesinde kendisini arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Ajda Pekkan'a da sahneden teşekkür eden Bülent Ersoy, "Benden sevgili Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' şarkısını okumamı, o şarkıyı benden dinlemeye bayıldığını söyledi. Böyle günlerde dostlarının varlığı en tesirli ilaçlardan bile daha şifalı insana" dedikten sonra Süperstar'ın isteğini yerine getirdi.
Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Ersoy, alkışlar eşliğinde programını noktaladı.
Bülent Ersoy ve Fatih Ürek'i dinlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Berk Atan, Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Zeynep Yılmaz, Melda Aksu, Yasemin Çizmeci gibi isimler yer aldı.