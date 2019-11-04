Bülent Ersoy kendisini Mona Lisa'ya benzeten bir hayranına, tebessüm ederek karşılık verdi. 39.5 derece ateşle çıktığı Günay sahnesine performansı ve enerjisiyle damga vuran Diva, "Alev alev yanıyorum evet ama sizlerin karşısında olmak bana güç veriyor. Dudaklarımda uçuklar çıktı. Köfte dudaklı oldum iyice" sözleriyle, hastalığını ti'ye aldı.

SÜPERSTAR İSTEDİ, DİVA SÖYLEDİ

Sahne öncesinde kendisini arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Ajda Pekkan'a da sahneden teşekkür eden Bülent Ersoy, "Benden sevgili Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' şarkısını okumamı, o şarkıyı benden dinlemeye bayıldığını söyledi. Böyle günlerde dostlarının varlığı en tesirli ilaçlardan bile daha şifalı insana" dedikten sonra Süperstar'ın isteğini yerine getirdi.

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Ersoy, alkışlar eşliğinde programını noktaladı.

Bülent Ersoy ve Fatih Ürek'i dinlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Berk Atan, Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Zeynep Yılmaz, Melda Aksu, Yasemin Çizmeci gibi isimler yer aldı.