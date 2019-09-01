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01.09.2019 - 07:50

Kol kola galada

Amanda Seyfried ve Nicholas Hoult, 76’ncı Venedik Film Festivali kapsamında verilen Jaeger-LeCoultre Gala Yemeği’nde bir araya geldi.

Kol kola galada

Amanda Seyfried ve Nicholas Hoult, 76’ncı Venedik Film Festivali kapsamında verilen Jaeger-LeCoultre Gala Yemeği’nde bir araya geldi. İkili, girişte birlikte poz verdi. Seyfried’ın Alexander McQueen imzalı elbisesi, modacılardan tam not aldı.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
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