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18.07.2019 - 07:50

Kol kola gezinti

Nicole Kidman ve Keith Urban, önceki gün oyuncunun annesi Janelle ile Sidney’deydi.

Kol kola gezinti

Öğle yemeğine çıkan üçlü, daha sonra kol kola sahilde biraz dolaştı.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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