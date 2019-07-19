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19.07.2019 - 08:00

Kolçak sürprizi

İki yıl önce hayatını kaybeden Harun Kolçak’ın eserlerinden oluşan ‘Çeyrek Asır 2’ albümünde sürpriz yaşanacak.

Kolçak sürprizi

Projede, ünlü isimlerin yanı sıra şarkıcının, vefatından kısa süre önce stüdyoda okuduğu ve daha önce yayınlanmayan iki eserine de yer verilecek.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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