Kolej Havası'nın galası gerçekleşti

6 Eylül’de vizyona girmeye hazırlanan Türkiye futboluna damga vurmuş ve Metin-Ali-Feyyaz ile özdeşleşen Beşiktaş Futbol Takımı’nı konu alan ‘Kolej Havası’ belgeselinin galasına ilgi oldukça yoğundu. Vizyon öncesi gerçekleşen galaya Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere siyah beyazlı ekibin efsanelerinden Metin Tekin, Rıza Çalımbay, Recep Çetin, Ziya Doğan, Gökhan Keskin, Rasim Kara, Süleyman Oktay gibi önemli isimler katıldı.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Beşiktaş JK'nın başarılarla dolu dolu yakın tarihine güzel bir açıdan bakan ‘Kolej Havası’, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan kalıcı bir eser. Özellikle genç Beşiktaşlılar'a kulübümüzün değerlerini özel bir pencereden aktaran yapımda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

‘Kolej Havası’, Serpil Hamdi Tüzün’ün kurduğu Özkaynak Düzeni ile başlayıp Süleyman Seba’nın temsil ettiği değerlerle yoğurulan bu ekibin hikayesinin köklerine iniyor. Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsane futbolcuların yanı sıra filmde Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar da Beşiktaş taraftar ilişkisine ve dönemin atmosferine dair anılarıyla yer alıyorlar.

Yönetmenliğini Sertan Ünver’in, yapımcılığını Güverte Film’in üstlendiği ‘Kolej Havası’ ekibi, Türkiye müzik tarihinin iki önemli ismi Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı’nın hikayelerinin ölümsüzleştiği ‘Blue’ belgeseliyle adlarından söz ettirmişlerdi.

İzleyicileri; sporda centilmenliğin, takımdaşlığın ve mütevazılığın şampiyonluktan önce geldiği günlere uzanan bir yolculuğa çıkaracak Kolej Havası, 6 Eylül’de sporu sevgi, saygı, dostluk içinde insan hayatına dahil etmenin önemini yeniden hatırlatmak üzere vizyonda olacak.