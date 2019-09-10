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10.09.2019 - 07:50| SERCAN KISMET

Komedi aşıkları

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca, ‘Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ komedi oyunuyla, izleyici karşısına çıkacak. İkili, yeni yılda projeyi sahnelemeyi hedefliyor

Komedi aşıkları

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca’nın yer alacağı tiyatro oyunu belli oldu. İkili, Neil Simon’un dünyaca ünlü iki kişilik komedisi ‘Last of the Red Hot Lovers’ın Türkçe uyarlamasını sahneleyecek. ‘Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ projesiyle izleyici karşısına çıkacak oyuncular, önümüzdeki hafta okuma provasına başlayacak
Birçok fenomen dizide başrolü üstlenen Yeşilçay, yıllar sonra döneceği tiyatro sahnesi için hazırlıklara şimdiden başladı. Tek başına rolüne çalışan oyuncunun, ilerleyen günlerde partneri Kaynarca’yla, haftanın üç günü prova yapacağı öğrenildi. İkili, yeni yılın ilk günlerine doğru projeyi yetiştirmeye çalışıyor.

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