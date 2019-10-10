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HaberlerCaddeKomedi Festivali başlıyor
10.10.2019 - 07:50 |

Komedi Festivali başlıyor

İstanbul Komedi Festivali, 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, mizahın en iyi isimleriyle 107 farklı etkinliğe imza atacak.

Komedi Festivali başlıyor

İstanbul Komedi Festivali, 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, mizahın en iyi isimleriyle 107 farklı etkinliğe imza atacak. Organizasyonun açılışı, cumartesi günü Beşiktaş Çarşı’da karnaval havasında gerçekleştirilecek. Bu yıl sahnedeki ilk etkinlik ise, ‘Cem Yılmaz’la Soru&Cevap’ oturumu olacak.
Can Yılmaz&Zafer Algöz ‘Burda Olan Burda Kalır’, Kalben ‘Komedi Dans Teklisi’ ve Yasemin Sakallıoğlu ‘Bir Dünya Anım Var’ da festivalde yer alacak etkinlikler arasında...

Uludağ’ın orman bekçileri kırmızı karıncalarUludağ Milli Parkında günde 100 bin zararlı böcek yiyen kırmızı karıncalar, adeta ormanların bedava bekçiliğini yapıyor.
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