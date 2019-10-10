Komedi Festivali başlıyor

İstanbul Komedi Festivali, 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, mizahın en iyi isimleriyle 107 farklı etkinliğe imza atacak. Organizasyonun açılışı, cumartesi günü Beşiktaş Çarşı’da karnaval havasında gerçekleştirilecek. Bu yıl sahnedeki ilk etkinlik ise, ‘Cem Yılmaz’la Soru&Cevap’ oturumu olacak.

Can Yılmaz&Zafer Algöz ‘Burda Olan Burda Kalır’, Kalben ‘Komedi Dans Teklisi’ ve Yasemin Sakallıoğlu ‘Bir Dünya Anım Var’ da festivalde yer alacak etkinlikler arasında...