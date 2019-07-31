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31.07.2019 - 11:16

Komedyen Sefa Doğanay'a hakarete dava

Sefa Doğanay'a hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Komedyen Sefa Doğanay'a hakarete dava

Komedyen Sefa Doğanay'a tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen Kuduret Dinar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kuduret Dinar'ın müşteki Doğanay'a internet üzerinden, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve müştekiye sık sık ve kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu anlatıldı.

Şüphelinin ifadesinde, müştekiyi tanıdığını ancak Aralık 2018’den sonra kendisiyle iletişime geçmediğini söylediği aktarılan iddianamede, başka kişilerin kendisiymiş gibi mesaj atmış olabileceğini ve bahse konu yazıları kendisinin yazmadığını öne sürdüğü belirtildi.

Şüpheli Kuduret Dinar'ın "hakaret", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Doğanay, Kuduret Dinar'ın 2 yıldır sosyal medyada kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

31 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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