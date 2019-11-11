Konser saati davalık etti

Madonna, Madame X adını verdiği turnesinin Florida konserini iki saat ertelediği için davalık oldu. TMZ’in haberine göre, Nate Hollander, yaklaşık bin dolar karşılığında 17 Aralık akşamı Miami’de düzenlenecek etkinliğe üç bilet aldı. Sahne saatinin 20.30’dan 22.30’a kaydırıldığını öğrenen Hollander, ‘salı akşamı

yapılacak bir konserin iki saat ertelenmesinin saçma bir durum olduğunu’ ileri sürerek, biletlerinin para değerlerini yitirdiğini belirtti.