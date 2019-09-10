10.09.2019 - 15:52
'Konser takviminden bir gün önce haberim oluyor'
Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Tek başına alışverişe çıkan Aleyna Tilki, ilk olarak Markalar Sokağı'ndaki mağazaları uzun süre dolaşıp alışveriş yaptı.
Konserler sonrası bir süre tatil yapacağını söyleyen şarkıcı, konser takvimi hakkında net bir bilgi vermedi: Konserlerimiz devam edecek elbette, ama tarihler konusunda net bir bilgim yok. Arkadaşlar konser takvimini belirleyip bir gün öncesinden bana 'Aleyna şu saatte şurada konserimiz var. Sabah şu saatte uçağımız var' şeklinde bilgi veriyorlar. Yani konser takvimimi en doğru ve net şekilde ekibim biliyor.
Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktıKadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera (Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.