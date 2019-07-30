Konsere ağlayarak başladı

Sahneye gözü yaşlı bir şekilde çıkarak konuklarını şaşırtan Sözeri, mutluluk ve heyecandan ağladığını söyledi. Repertuvarında geçmişten günümüze sevilen eserlere yer veren şarkıcı, ‘Dünya Dönüyor’, ‘Sarışınım’, ‘Hercai’ ve ‘Sen Ağlama’yı hayranlarıyla söyledi. Sözeri’yi dinlemeye gelenler arasında Birce Akalay da vardı. Oyuncu, ‘Huysuz ve Tatlı Kadın’ şarkısını seslendirdi.