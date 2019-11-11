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11.11.2019 - 17:12 |

Konserin gelirleri otizmli çocuklara bağışlandı

İki gün boyunca Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahne alan şarkıcı Şenay Lambaoğlu’nun ilk konserinden elde edilen tüm gelirler, otizmli çocuklara gönderilmek üzere OBiDev Vakfı’na bağışlandı.

Konserin gelirleri otizmli çocuklara bağışlandı

Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen Balıkesir konserinde, otizmli çocuklar yararına yüklü miktarda bağış toplandı. Şenay Lambaoğlu, en güzel şarkılarını otizme destek veren sevenleriyle hep bir ağızdan okudu.

10 Kasım'da ise Türk Silahlı Kuvvetleri Orkestrası ile sahneye çıkan şarkıcı, Atatürk’ü ölümünün 81. yılında binlerce kişiyle birlikte büyük bir özlemle andı. Lambaoğlu, Manastır Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste ve Çanakkale Türküsü gibi Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan oluşan özel bir repertuarı dinleyicilerle buluşturdu.

Şenay Lambaoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında saygıyla ve özlemle anıyoruz. Bize emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuzluğa taşımak için Atamızın izinden yürümeye devam edeceğiz, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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