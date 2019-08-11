11.08.2019 - 07:50
Konserlerine devam edecek
Ece Seçkin, Kırklareli’nde konser verdi. Şarkıcı, bayram ve sonrasında konserlerine hız kesmeden devam edecek.
Seçkin; Bursa, Marmaris, Manisa, Kilis, İstanbul, Gaziantep ve Adana gibi yerlerde sevenlerinin karşına çıkacak.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.