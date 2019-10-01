Konsoloslukta anlamlı buluşma!

Türkiye’de ilk ve tek görme engelli çocuk kuruluşu Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Türk-İtalyan çocukları, sevgi çatısı altında toplayarak kaynaştırılması ve iki ülkenin dostluğunun geliştirilmesi amacıyla öğle yemeği düzenledi. İtalyan Konsolosluğu ev sahipliğindeki etkinliğe, Monik-Reyhan İpekel, Berrin Zorlu, Begüm Özer ve Ayten Danışman’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Sunuculuğunu Banu Karakuş’un üstlendiği organizasyonda, konuklarına teşekkür konuşması yapan dernek başkanı Neşe Gönül, “Bugün burada her iki ülkenin yetenekli ve desteğe ihtiyacı olan çocuklarının, geleceğine katkıda bulunuyoruz” dedi. Misafirler arasında yer alan Zara’nın minikleri kırmayarak şarkı söylediği yemekte, 13 yaşındaki sanatçı Genç Saraçaydın’ın ebru sanatı sergisi de beğeni topladı.