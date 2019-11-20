Köpeğine doğum günü partisi yapacak

Sevda Demirel, 16 yıldır yanında olan köpeği Şila için doğum günü partisi yapmayı planladığını söyledi.

Şila'ya olan sevgisiyle bilinen şarkıcı, "Hayatta bana nefes veren tek varlık köpeğim. Kızıma sokak köpekleriyle birlikte doğum günü partisi yapmayı planlıyorum" dedi.

Öte yandan şarkıcının Los Angeles'ta yaşayan yeğeni Brandon Demirel'in üç yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Danny Carrasco ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Demirel bu sorulara, "Bu saatten sonra yorum yapmak istemiyorum. Halası olarak çok üzüldüm" sözleriyle yanıt verdi.