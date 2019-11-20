MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriKöpeğine doğum günü partisi yapacak
20.11.2019 - 08:40 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Köpeğine doğum günü partisi yapacak

Sevda Demirel, önceki gün City's AVM'de köpeği Şila ile görüntülendi.

Köpeğine doğum günü partisi yapacak

Sevda Demirel, 16 yıldır yanında olan köpeği Şila için doğum günü partisi yapmayı planladığını söyledi.

Şila'ya olan sevgisiyle bilinen şarkıcı, "Hayatta bana nefes veren tek varlık köpeğim. Kızıma sokak köpekleriyle birlikte doğum günü partisi yapmayı planlıyorum" dedi.

Öte yandan şarkıcının Los Angeles'ta yaşayan yeğeni Brandon Demirel'in üç yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Danny Carrasco ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Demirel bu sorulara, "Bu saatten sonra yorum yapmak istemiyorum. Halası olarak çok üzüldüm" sözleriyle yanıt verdi.

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan: Babamdan şikayetçiyim

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan: Babamdan şikayetçiyim

Berdan Mardini: Her şey bir yana, ailem bir yana

Berdan Mardini: Her şey bir yana, ailem bir yana

Eda Taşpınar'dan örnek davranış

Eda Taşpınar'dan örnek davranış

Köpeğine doğum günü partisi yapacak

Köpeğine doğum günü partisi yapacak

Sıradaki Haber