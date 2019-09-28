Koray Avcı usta sanatçıları andı

Koray Avcı, sevenlerini 'Kim Bilir?' şarkısı ile selamladı. Sahne kıyafeti olarak pantolon ve gömlek tercih eden Avcı, sahnesinin ikinci yarısında şalvarını giymeyi eksik etmedi.

Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi eksik etmeyen başarılı şarkıcı, "Beni ilk kez izlemeye gelenler bilmezler. Benim sahnem çok ağır ve uzun olur. Neşet Ertaş'ından Ahmet Kaya'sına, Aşık Veysel'inden Pir Sultan Abdal'ına kadar ağır misafirlerim var" dedi. Büyük alkış alan Koray Avcı, usta sanatçıları da anmış oldu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve zengin repertuvarıyla dikkat çeken Koray Avcı, söylediği şarkılarla ve sahne performanslarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı