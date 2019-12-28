Koray Avcı'nın 2020 dileği

'Adaletin Bu Mu?' şarkısı ile konser açılışını yapan Koray Avcı, 'Senin İçin Değer' adlı üçüncü solo albümünde yer alan şarkıların yanı sıra Ahmet Kaya, Aşık Mahzuni, Neşet Ertaş, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe gibi birçok usta sanatçının eserlerini seslendirerek, onlara da selam gönderdi.

Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden Koray Avcı, sevenlerinin gözünün içine bakarak okuduğu şiirleriyle mest etti. Konukların yeni yılını kutlayan Avcı, "Bizim için çok güzel bir sene oldu. Çünkü siz hep yanımızdaydınız ve bizi hiç yalnız bırakmadınız. Umarım yeni yıl hepimize öncelikle sağlık ve huzur getirir" dileklerinde bulundu.