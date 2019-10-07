Körfez, yelken ve Picasso...

Sıcak ama doğal esintili bir hava, körfezin muazzam görselinde yüzlerce yelken silüeti ve bir yandan da Picasso’nun sergisi! Sosyal medya hiciv yapanların tabiriyle; Barselona desem beğenirdiniz ama burası İzmir! Geçtiğimiz hafta kordonboyunda yürüyenlerin şahit olduğu manzara aynen bu şekildeydi. Körfez Festivali ismiyle üçüncüsü düzenlendi bu bütünlüğün. Ana öğesi Yelen yarışları her geçen yıl uluslararası bir mücadele olması yönünde adımlar atıyor. Festival kapsamında çocuklara da yelken öğretiliyor.

Genç Picasso...

Arkas Sanat Merkezi’nin festivalle aynı tarihte Picasso sergisi getirtip, ücretsiz gezme fırsatı oluşturması muazzam iş. Sergiyi 2 haftada 20 bin kişi ziyaret etmiş. Benim gezdiğim sakin bir pazar sabahında bile sokağı taşan bir kuyruk vardı. Bugüne kadar birçok Picasso sergisi gezmiş biri olarak ilk kez kendi hayatını, biyografisinden izleri gözlemlediğim bir karma olmuş. Paris Picasso müzesinden gelen eserler onun gösteri sanatlarındaki ustalığını bilinen, büyük şöhretine giden adımlarındaki yıllarını her işinde hissettiriyor. Malaga’dan başlayan yolcuğu, boğa güreşlerine olan tutkusu, yakın dostu Casamegas’nın intiharıyla yıkılışı, Paris’te Jean Cocteau’yla başlayan arkadaşlığıyla sahne sanatlarına girişi ve tabii ki kadınlar arasında kalışı! Sergiyi İzmir’e kazandıran Lucien Arkas’ın dediği gibi bildiğimiz yaşlı Picasso değil bilinenden farklı bir dönemini gösteriyor.

O harika gösterilerin reprodüksiyonunun dışında hikayesini çok sevdiğim iki eseri de sergide görmek harika bir sürpriz oldu. Dora Maar’dan esinlenip çizdiği ‘Mavi şapkalı kadın’, eşi Olga Khoklova ve Marie There Walter’la aynı anda olan ilişkisini betimlediği ‘Matadorun Ölümü’gerçek birer şaheser...

İki farklı gastronomi etkinliği

Haftanın en farklı etkinliklerinden biri de Banu Gökalp’ın organizasyonundaki Mezopotamya konulu ‘Gastronomi Yolculuğu’ atölye çalışmasıydı. Biz bugün bile Türk mutfağıyla alakalı reçete probleminden bahsederken, 4 bin yıllık kil tabletlerden Mezopotomya halklarının nasıl beslendiğini tarihçi Özlem Kumrular tarafından küçük bir grup dinledik. Bu tabletlere ve malzemelere göre hazırlanan kuzu yahnisi yani tuhu, ıtırlı arpa pilavı, iki çeşit hurma ve baharatlarla hazırlanan mersu tatlısını da deneme fırsatı bulduk. Bu yemeklerin devamında Bizans, Endülüs, Osmanlı ve Aztek gibi kültürlerin de yemek

tarihi sunumu yapılacak.

Geçtiğimiz ay Gaziantep, bu hafta sonu Adana… Şehirler kültür turizminde gastronominin önemini kavramış durumda. İstanbul’daysa geçen hafta Hatay mutfağının bolca işlendiği Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri düzenlendi. Maksut Aşkar, Murat Bozok, Jale Balcı gibi birçok önemli şef bu etkinlikte bir araya geldi.