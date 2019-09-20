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20.09.2019 - 07:50 |

Korktuğu zamanlar olmuş!

Megan Fox, Entertainment Tonight’a konuştu. 2009 yılında ‘Jennifer’s Body’ isimli filmle şöhreti yakalayan yıldız, “Aslında hayatımın dönüm noktası o proje olmadı; her günüm, her dakikam ve yapımcılarla çalıştığım tüm filmler etkiliydi” dedi.

Korktuğu zamanlar olmuş!

Megan Fox, Entertainment Tonight’a konuştu. 2009 yılında ‘Jennifer’s Body’ isimli filmle şöhreti yakalayan yıldız, “Aslında hayatımın dönüm noktası o proje olmadı; her günüm, her dakikam ve yapımcılarla çalıştığım tüm filmler etkiliydi” dedi. Hiçbir şey yapmak istemediği dönemler yaşadığını da belirten Fox, “Görüntülenmek, fotoğraf çektirmek, kırmızı halıda yürümek ve röportaj vermek istemiyordum. Çünkü insanlardan korkmaya başlamıştım” açıklamasıyla şaşırttı.

Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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