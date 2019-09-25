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25.09.2019 - 07:50 |

Korkunç itiraf

ABD’li oyuncu Demi Moore, katıldığı bir TV programında yıllar önce annesinin kendisine tecavüz edilmesine göz yumduğunu itiraf etti.

Korkunç itiraf

 

Demi Moore, Diane Sawyer’ın sunduğu ‘Good Morning Ame-rica’ programına konuk oldu. Hayatını anlattığı ‘Inside Out’ isimli kitabıyla dikkat çeken 56 yaşındaki yıldız, karanlık günlerinden bahsetti.

Moore, 15 yaşındayken annesiyle barlara gittiklerini ve bir gece eve döndüklerinde, annesinin 500 dolar karşılığında, bir erkeğin ona tecavüz etmesine göz yumduğunu açıkladı. Şoke eden itirafını sürdüren Moore, tecavüzcüsünün kendisine, “Annen tarafından fuhuş yapmaya sürüklenmek nasıl bir duygu?” diye sorduğunu da aktardı.

Olay kitapta, “Bu bir tecavüz ve kahreden bir ihanetti” cümlesiyle ifade edilirken, Sawyer, “Bu olayı annenin bilinçli yaptığını mı düşünüyorsun?” diye sordu. Oyuncu ise, “Kalbimin derinliğindeki cevap, hayır. Ama o buna aracı oldu ve beni zararlı yola soktu” dedi.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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