Korkunç itiraf

Demi Moore, Diane Sawyer’ın sunduğu ‘Good Morning Ame-rica’ programına konuk oldu. Hayatını anlattığı ‘Inside Out’ isimli kitabıyla dikkat çeken 56 yaşındaki yıldız, karanlık günlerinden bahsetti.

Moore, 15 yaşındayken annesiyle barlara gittiklerini ve bir gece eve döndüklerinde, annesinin 500 dolar karşılığında, bir erkeğin ona tecavüz etmesine göz yumduğunu açıkladı. Şoke eden itirafını sürdüren Moore, tecavüzcüsünün kendisine, “Annen tarafından fuhuş yapmaya sürüklenmek nasıl bir duygu?” diye sorduğunu da aktardı.

Olay kitapta, “Bu bir tecavüz ve kahreden bir ihanetti” cümlesiyle ifade edilirken, Sawyer, “Bu olayı annenin bilinçli yaptığını mı düşünüyorsun?” diye sordu. Oyuncu ise, “Kalbimin derinliğindeki cevap, hayır. Ama o buna aracı oldu ve beni zararlı yola soktu” dedi.