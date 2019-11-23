Koruyucu davranmış!

Charlize Theron, The Hollywood Reporter’a samimi açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki oyuncu, “Cani (Monster) filminin proje aşamasında, koruyucu

davranmam gerektiğini keşfettim. Yönetmenimiz Patty Jenkins’in ilk işiydi ve büyük risk alıyordu. Karakter sıra dışıydı, finansörler ateşli bir lezbiyen filmi

beklerken, işler öyle gitmedi. Ben de finansal destek olmam gerektiğini düşünerek, yapımcılığını üstlendim” itirafıyla şaşırttı.