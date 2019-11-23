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23.11.2019 - 07:50 |

Koruyucu davranmış!

Charlize Theron, The Hollywood Reporter’a samimi açıklamalarda bulundu.

Koruyucu davranmış!

Charlize Theron, The Hollywood Reporter’a samimi açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki oyuncu, “Cani (Monster) filminin proje aşamasında, koruyucu
davranmam gerektiğini keşfettim. Yönetmenimiz Patty Jenkins’in ilk işiydi ve büyük risk alıyordu. Karakter sıra dışıydı, finansörler ateşli bir lezbiyen filmi
beklerken, işler öyle gitmedi. Ben de finansal destek olmam gerektiğini düşünerek, yapımcılığını üstlendim” itirafıyla şaşırttı.

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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