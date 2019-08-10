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10.08.2019 - 07:50| SEÇKİN ŞENVARDAR

Kötü karakter istiyor

Didem Taslan, önceki gün Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı.

Kötü karakter istiyor

Dizi için teklifler aldığını söyleyen model, “Setleri çok özledim. Bodrum tatilimden sonra kararımı vereceğim. Bu zamana kadar hep iyi rollerde izleyici karşısına çıktım. Artık kötü karakteri canlandırmak istiyorum.

Bana çok yakışacağını düşünüyorum” dedi. Modelliğe de devam ettiğini belirten Taslan, “Yıllardır podyumda olmamama rağmen, fiziğime hep dikkat etmeye çalışıyorum. Kendimi 20 yaşında gibi hissediyorum” açıklamasını yaptı. 

10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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