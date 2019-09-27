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27.09.2019 - 07:50 |

Kovboy Çağla

Çağla Şıkel, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen adL+Cengiz Abazoğlu Sonbahar/Kış 2019-2020 Koleksiyonu ‘Düello’ defilesinde, kovboy şapkası ve kırbacıyla ilgi odağı oldu.

Kovboy Çağla

Gecenin sürprizi olarak podyumda şarkı söyleyen Gülşen ise, seksi kıyafetiyle modellere taş çıkarttı. Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Çolakoğlu kıyafetlerinize karışıyor mu?” sorusuna, “Özgür olmak istiyorum. Olması gereken de bu...” yanıtını verdi.

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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