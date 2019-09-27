Kovboy Çağla

Gecenin sürprizi olarak podyumda şarkı söyleyen Gülşen ise, seksi kıyafetiyle modellere taş çıkarttı. Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Çolakoğlu kıyafetlerinize karışıyor mu?” sorusuna, “Özgür olmak istiyorum. Olması gereken de bu...” yanıtını verdi.