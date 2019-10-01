‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’na gala

Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun çizerliğini üstlendiği animasyon filmi ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’nın galası, önceki gün Vadistanbul’da gerçekleşti. Gösterime, Halit Ergenç-Bergüzar Korel, Feraye Tanyolaç, Çağlar Çorumlu, Hakan-Gizem Hatipoğlu, Kaan-Aslı Cüreklibatur, Alper Kul, Semih Öztürk ve ve Zeynep Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. BKM’nin yapımcılığında hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filminin karakter tasarımı Yaşaroğlu, hikayesi ise Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay’a ait.