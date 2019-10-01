01.10.2019 - 07:50 |
‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’na gala
‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’nın galası, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri ile çocuklarını bir araya getirdi
Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun çizerliğini üstlendiği animasyon filmi ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’nın galası, önceki gün Vadistanbul’da gerçekleşti. Gösterime, Halit Ergenç-Bergüzar Korel, Feraye Tanyolaç, Çağlar Çorumlu, Hakan-Gizem Hatipoğlu, Kaan-Aslı Cüreklibatur, Alper Kul, Semih Öztürk ve ve Zeynep Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. BKM’nin yapımcılığında hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filminin karakter tasarımı Yaşaroğlu, hikayesi ise Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay’a ait.