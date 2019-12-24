‘Kreş öğretmeni olmak isterdim’

ABD’li yıldız Chrissy Teigen, Twitter hesabı üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtladı. Oyuncu ve model, 12.1 milyon takipçili hesabından, ünlü olmakla ilgili, “Şöhret iyi bir şey çünkü memnunum ama aynı anda hem mükemmel hem de boş bir hayatım var. Ünlü olmasaydım, öğretmen hatta bir kreş öğretmeni ya da ev hanımı olmak isterdim” diye yazdı. Teigen, “En son ne zaman toplu taşıma kullandınız?” sorusunaysa “Belki 10 yıldan daha fazladır. Sıklıkla UBER kullanıyorum” yanıtını verdi.



Teigen, “Evinizde çok oda var mı?” ve “Kaç tane pahalı elbiseniz var?” sorularını, “Evimdeki her oda dolu ve kullanılıyor. Çok fazla pahalı kıyafetler giydim ama hepsini geri vermek zorundaydım. Doğum yaptığım için artık eski bedenimde değilim. Ama neredeyse satın aldığım her şeyi satarak, gelirini hayır kurumuna bağışlıyorum” şeklinde cevapladı.