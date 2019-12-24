MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Kreş öğretmeni olmak isterdim’
24.12.2019 - 07:50 |

‘Kreş öğretmeni olmak isterdim’

Chrissy Teigen, sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayıp, “Ünlü olmasaydım, kreş öğretmeni ya da ev hanımı olmak isterdim” dedi

‘Kreş öğretmeni olmak isterdim’

ABD’li yıldız Chrissy Teigen, Twitter hesabı üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtladı. Oyuncu ve model, 12.1 milyon takipçili hesabından, ünlü olmakla ilgili, “Şöhret iyi bir şey çünkü memnunum ama aynı anda hem mükemmel hem de boş bir hayatım var. Ünlü olmasaydım, öğretmen hatta bir kreş öğretmeni ya da ev hanımı olmak isterdim” diye yazdı. Teigen, “En son ne zaman toplu taşıma kullandınız?” sorusunaysa “Belki 10 yıldan daha fazladır. Sıklıkla UBER kullanıyorum” yanıtını verdi.

Teigen, “Evinizde çok oda var mı?” ve “Kaç tane pahalı elbiseniz var?” sorularını, “Evimdeki her oda dolu ve kullanılıyor. Çok fazla pahalı kıyafetler giydim ama hepsini geri vermek zorundaydım. Doğum yaptığım için artık eski bedenimde değilim. Ama neredeyse satın aldığım her şeyi satarak, gelirini hayır kurumuna bağışlıyorum” şeklinde cevapladı.

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Selçuk Yöntem'e kötü haber!

Selçuk Yöntem'e kötü haber!

Lider Şahin aşka geldi

Lider Şahin aşka geldi

Deniz Seki'den Sezen Aksu'ya övgüler

Deniz Seki'den Sezen Aksu'ya övgüler

Yusuf Güney'den ismine özel plaka

Yusuf Güney'den ismine özel plaka

Sıradaki Haber