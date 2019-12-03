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03.12.2019 - 15:38 |

Kubilay Aka: Heyecanla yeni projemizi bekliyoruz

Oyuncu Kubilay Aka, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Kubilay Aka: Heyecanla yeni projemizi bekliyoruz

'Çukur' dizisindeki 'Celasun' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kubilay Aka, şu sıralar farklı bir heyecan yaşıyor.

İçinde rol aldığı Netflix projesinin yayınlanmasını beklediğini belirten Aka, "Heyecanla yeni projemizi bekliyoruz. 2020 yılında dijital platformda yerini alacak inşallah. Yayına gireceği tarih şu anda belli değil. En doğru zamanda inşallah izleyicilerimizle buluşacağız" açıklamasında bulundu.

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