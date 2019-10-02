Kubilay Aka'dan Bade İşçil açıklaması

Bade İşçil ile öpüştükleri öne sürülen Kubilay Aka, Instagram hesabından paylaşım yaparak, aşk iddialarına ateş püskürdü.

"ORTADA BİR İLİŞKİ YOK"

Kubilay Aka, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Sadece işimle gündemde olmak isterken iki arkadaşın kahve içmesinin bile çarpıtılarak haber yapıldığını görmek inanın çok üzücü. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak isterim."