02.10.2019 - 11:20 |
Kubilay Aka'dan Bade İşçil açıklaması
Kendisinden 12 yaş büyük meslektaşı Bade İşçil ile görüntülendikten sonra haklarında aşk dedikodusu çıkan oyuncu Kubilay Aka (24), sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu haberlere sitem etti.
Bade İşçil ile öpüştükleri öne sürülen Kubilay Aka, Instagram hesabından paylaşım yaparak, aşk iddialarına ateş püskürdü.
"ORTADA BİR İLİŞKİ YOK"
Kubilay Aka, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Sadece işimle gündemde olmak isterken iki arkadaşın kahve içmesinin bile çarpıtılarak haber yapıldığını görmek inanın çok üzücü. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak isterim."