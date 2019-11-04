Küçüklere konser

Tekfen Filarmoni, çocuklara klasik müzik sevgisini aşılamak amacıyla Tekfen Filar-Mini konserleri; bu yıl 9 Kasım’da Lütfi Kırdar’da müzikseverlerle buluşacak. Etkinlik, Şef Aziz Shokhakimov’un yönetimi, tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir’in kurgusu ve Ceyda Düvenci ve Yiğit Sertdemir anlatımıyla çocukları bekliyor.