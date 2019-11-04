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04.11.2019 - 07:50 |

Küçüklere konser

Tekfen Filarmoni, çocuklara klasik müzik sevgisini aşılamak amacıyla Tekfen Filar-Mini konserleri; bu yıl 9 Kasım’da Lütfi Kırdar’da müzikseverlerle buluşacak.

Küçüklere konser

Tekfen Filarmoni, çocuklara klasik müzik sevgisini aşılamak amacıyla Tekfen Filar-Mini konserleri; bu yıl 9 Kasım’da Lütfi Kırdar’da müzikseverlerle buluşacak. Etkinlik, Şef Aziz Shokhakimov’un yönetimi, tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir’in kurgusu ve Ceyda Düvenci ve Yiğit Sertdemir anlatımıyla çocukları bekliyor.

 

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