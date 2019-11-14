Kültür sanat sohbeti

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, kendisini makamında ziyaret eden Fadik Sevin Atasoy’la fotoğrafını, Twitter’dan paylaştı. Atasoy ise Türkçe’sini geliştirmek isteyen Başkonsolos’a, ‘Fadik ve Kırmızı Bavul’ adlı kitabını armağan etti. Çay davetinde bir araya gelen Slater ile oyuncu, kültür sanat ve İngiltere’yle Türkiye arasındaki sanatsal iş birliklerini konuştu.